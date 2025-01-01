Special Künstliche Intelligenz

 
Symbolbild

«Persönliche Begegnungen bleiben unverzichtbar»

Trendinterview Teil 2 von 3 mit Peter Spycher, dem Präsidenten des Verbands Intralogistik Schweiz (ILS) zum Schwerpunktthema – Vernetzung, Innovation und die Fachmesse «Logistics & Automation».

«Logistics & Automation» auf der Bernexpo

«Es steckt viel Potenzial in der nächsten Generation»

Trendinterview mit Peter Spycher, dem Präsidenten des Verbands Intralogistik Schweiz (ILS), über welche Themen sich die Besuchenden schon jetzt anlässlich der «Logistics & Automation» Ende Januar 2026 freuen dürfen.

Gedruckte Elektronik als Innovationstreiber der Automobilindustrie

Gedruckte Elektronik formt die Mobilität von morgen

Lopec 2026 zeigt: Wie smarte Materialien das Fahrzeugdesign verändern und Nachhaltigkeit in der Automobilbranche vorantreiben.

Automation auf dem Vormarsch-EMO

Intelligente Automation, grüne Produktion, KI in der Werkhalle

EMO Hannover 2025 zeigt, wie die Zukunft der industriellen Fertigung aussieht.

Professor Dr. Norman Urs Baier von der BFH

Reaktive Robotik nächster logischer Schritt

Professor Dr. Norman Urs Baier von der BFH erforscht, wie Roboter sich in dynamische Prozesse einfügen, anstatt sie zu dominieren.

acp_PR_Elektronikfertigung_SI-Chip_cleaning before packaging

Hochpräzise Trockenreinigung für Elektronikbauteile

Mit Schneekristallen gegen Kontaminationen: Wie ein CO₂-basiertes Verfahren Elektronikproduktion nachhaltiger macht.

«Next Generation»-Firewall von Moxa

Neue HMI-Generation für vernetzte Fertigung

Die GOT3000-Serie wurde von Mitsubishi Electric als flexible Bedien- und Informationsplattform entwickelt – mit Fokus auf Benutzerfreundlichkeit, Kommunikation und IT-Sicherheit in der Industrie.

Florian Stöger, Gründer von sps4you

SPS zum Anfassen

sps4you bringt SPS-Programmierung zu 100 Prozent online auf den Punkt mit Videokursen, Übungen und einer aktiven Community.

Studer S131 im Einsatz bei Evermore

Präzision für den globalen Wettbewerb

Wie ein chinesischer Hersteller von Maschinenkomponenten seine Effizienz durch Schweizer Schleiftechnik auf ein neues Niveau hebt.

In Zürich soll an der Entwicklung des humanoiden Roboters 4NE1 gearbeitet werden.

Neura Robotics eröffnet Entwicklungsstandort in Zürich

Der deutsche Robotikhersteller bezieht 1800 Quadratmeter im Seefeld. Die Entwicklung des humanoiden Roboters 4NE1 wird vollständig an den neuen Standort verlagert. Die Produktion bleibt in Metzingen.

Schatten-KI

Risiken und Chancen der Schatten-KI

Wenn Mitarbeitende KI im Verborgenen nutzen, ist das selten böse Absicht. Meist ist es eine Art der Effizienzsuche und sogar ein Kompliment. Genau, aber darin liegt die Chance und das Risiko zugleich.

Von links nach rechts: Dr. Annalisa Pawlosky (Google), Frederik Flöther (quantumBasel), Clément Javerzac (FHNW), Andreas Masuhr (Swiss Quantum Initiative), Prof. Benoît Dubuis (Moderator)

KI und Quantencomputing verändern die Pharmaindustrie

Künstliche Intelligenz und Quantencomputing stehen vor dem Eintritt in die Praxis – nicht als Zukunftsvision, sondern als Instrumente mit disruptivem Potenzial für die pharmazeutische Forschung. Ein Einblick in das Spannungsfeld zwischen Ambition, Anwendung und Realität gab es am SATW-Jahreskongress in Muttenz.

uptownBasel neu mit Medtech-Hub und Straumann

Mit der Ansiedlung der Straumann Group und einer klaren Strategie des Kantons entsteht in Arlesheim ein neues Zentrum für Medizintechnik, Forschung und industrielle Innovation.

Da ist er: der erste physische Quantencomputer der Schweiz

In Arlesheim steht neu der erste physische und kommerziell nutzbare Quantencomputer der Schweiz – der IonQ Forte. Ein Meilenstein für Forschung und Industrie, der Basel endgültig als «European Quantum Powerhouse» etabliert.

Die beliebtesten Artikel

Glühbirne mit schwarzem Hintergrund

Wenn es plötzlich flackert - Spannungsqualität im Stromnetz

Es ist kein Spuck: Der Grund für Lichtflackern oder Geräten, die selbstständig starten liegt in Spannungseinbrüchen. BFH-Professor Michael Höckel befasst sich beruflich mit diesem Phänomen.

Megatrend Map / Megatrend-Karte 2025 des Zukunftsinstituts

Die Megatrend-Karte des Zukunftsinstituts

Was sind die grossen Trends unserer Zeit und wie sind diese unterteilt und miteinander verknüpft? Die Megatrend-Map des Zukunftsinstituts ist ein Hingucker und die einzelnen Trend-Stationen auf der Karte ein Denkmoment Wert - zum Beispiel beim Gedanken an eine Produktneuentwicklung.

Schweizer Maschinenbau - eine Übersicht

Diese Seite ist dem Schweizer Maschinenbau und eigentlich der gesamten Schweizer Maschinenindustrie gewidmet. Fachleute finden hier Fachberichte, Produktmitteilungen und eine interaktive Branchen-Karte.

Die Krux mit der Totzeit

Will man ein System regeln, das mit Totzeit behaftet ist, das also stets verspätet reagiert, so kann das Leben sehr frustrierend sein. Standard PID-Regler versagen oder müssen derart passiv einge-stellt werden, dass am Ende von Prozess-Dynamik keine Rede mehr sein kann. Ein Smith-Prädiktor entschärft das Problem erheblich.

